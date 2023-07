Entrano in una carrozzeria e fanno razzia di una costosa autovettura

RIETI - Non è sfuggita praticamente a nessuno l’autovettura completamente ripulita e spogliata di accessori e arredi interni in una carrozzeria di via Salaria per L’Aquila a Santa Rufina di Cittaducale. Ignoti, probabilmente nel corso della notte si sono introdotti all’interno dell’autocarrozzeria per fare razzia di parti di auto, accessori, arredi, sedili, fanali e strumentazioni di una Mercedes, tra l’altro in sosta in prossimità della strada e quindi facilmente visibile. Da quanto è stato possibile vedere chi ha operato ha agito con arte e mestiere nello smontaggio delle varie parti dell’auto.