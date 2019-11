PERUGIA - Incendio in carrozzeria, ma la prontezza degli operai e della sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco permettono di mettere in sicurezza la situazione in attesa del pronto intervento di una squadra dei pompieri.



Succede a Bevagna, nel pomeriggio di sabato: la squadra dei vigili del fuoco di Assisi interviene per l'incendio del forno della carrozzeria. Un intervento rapido e decisivo, ma sicuramente aiutato dal fatto che nel frattempo le fiamme sono state tenute sotto controllo dagli operai della carrozzeria grazie alla presenza di un idrante e ai consigli dati dalla sala operativa.