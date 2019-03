Lei lo lascia, lui si accanisce sull'auto dell'ex: gomme tagliate e carrozzeria graffiata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per mesi ha reso impossibile la vita all'ex compagna, una 26enne di Pescara, attraverso minacce continue, violenze fisiche e verbali. In più occasioni, ha anche sfogato tutta la sua rabbia contro la vettura della giovane, bucando gli pneumatici e graffiandole la carrozzeria. Ieri per un 23ene di Spoltore, R.C., è scattato l'arresto da parte dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile su ordinanza del gip del Tribunale di Pescara. Con l'accusa di atti persecutori, il ragazzo è stato posto ai domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria.Stando al racconto della vittima, dal mese di dicembre sarebbe iniziato il suo calvario. Non sopportando la fine della relazione sentimentale, il 23enne avrebbe cominciato ad infastidirla in maniera sempre più pesante. Dalle minacce alle violenze vere e proprie ai danneggiamenti. Di qui, dunque, esasperata e terrorizzata la decisione di rivolgersi ai carabinieri, che hanno fatto partire le indagini. Indagini che ieri hanno portato all'emissione della misura cautelare.