I colori della Kuden Goshin Ryu trionfano in terra ligure

RIETI - Grandissima prestazione dei ragazzi della Kuden Goshin Ryu di Rieti in terra ligure, per la coppa Italia di Ju Jitsu che si è svolta presso il palazzetto dello sport “Don Luigi Sturzo” di Manesseno (Genova), con 33 società iscritte e 270 partecipanti da tutta la penisola.



Una Coppa Italia all’insegna del grande spettacolo per quanto riguarda il Fighting System, dove gli atleti Reatini hanno disputato una gara esemplare, imponendosi nelle rispettive categorie di peso.



1. Classificato: Leonardo Dionisi Seniores Kg 77, si è imposto con grande talento e grande agonismo, su la sua strada ha incontrato atleti molto forti ma lui, concentrato e determinato non si è fatto intimorire, conquistando un primo posto che gli è valsa la vittoria della coppa Italia e la cintura nera 2. Dan.



Iacopo Pezzotti: Seniores Kg 85, dopo il campionato italiano vinto a Dicembre 2021, ha fatto sua anche la Coppa Italia 2022, con grande determinazione, concentrazione e tantissima tecnica vincendo una finale per Full Ippon in 1’ 20”.



3. Classificato Alessio Giovanelli Juniores Kg 77, ha combattuto con grande determinazione ma non c’è la fatta con il rivale di sempre il siciliano della Dai-Ki Dojo: Dario Licciardello, non è stato a suo favore l’accoppiamento fatto dal sistema di gara, infatti era un incontro che si doveva disputare in finale per il primo e secondo posto.



«Grande soddisfazione in casa Kuden - afferma il maestro Giuliano Spadoni è l’istruttore Marco Chiappalone - il valore dei miei atleti li conosco alla perfezione è fatto di un continuo lavoro, sacrifici e tanta voglia di esprimersi a grandi livelli, sono dei campioni che con l’umiltà hanno fatto il suo motto!! Ragazzi sono fiero di voi».