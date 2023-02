Campionato Regionale Umbro di Karate, medaglie per il Karate Fight Club del Tarano Sport Village

RIETI - La società di Karate Fight Club del Tarano Sport Village di Tarano, seguita dal maestro Roberto Appetecchi, ha partecipato al XXII Campionato Regionale Umbro di Karate, presso il Palasir di Assisi.

Ottimi i risultati raggiunti dai giovani della società.

Nel dettaglio:

Medaglia d'oro per Clelia Appetecchi.

Medaglia d'oro per Josefina Marinelli

Medaglia d'argento per Edoardo Marinelli

Medaglia d'argento categoria open per Benedetta Tagliaferri

Medaglia di bronzo per Paolo Minzera, Eduard Costin, Valerio Andreozzi, Alexandru Bobeica e Nicolò Vignoni.

La squadra Fight Club viene premiata anche come 4° posto per società partecipante.