Karate, argento per il giovane pontino Luigi Matacchioni nella Youth League di La Coruña

Centra di nuovo il podio Luigi Matacchioni, giovane karateka di San Felice Circeo, tornato dalla Spagna con una medaglia d’argento conquistata nella seconda tappa della “Karate 1-Youth League di La Coruña”, Lega mondiale giovanile organizzata dalla WKF (Federazione Mondiale Karate) unica organizzazione riconosciuta dal Comitato olimpico internazionale.

Nel Palacio Deportes Riazor, 2.198 atleti di 64 diverse nazionalità si sono sfidati nelle rispettive categorie Esordienti, Cadetti, Juniores e Under 21 delle discipline agonistiche di Kata e Kumité. L’atleta cresciuto sui tatami dell’ASD Karate Pontino di Sabaudia ha superato le fasi eliminatorie, effettuando tre kata dello stile Shotokan: Gojushiho Dai, nel primo turno, in cui ha staccato di 5 decimi il secondo qualificato; Gojushiho Sho, nel secondo, in cui lo scarto è salito a 9 decimi; Unsu, nella semifinale, in cui l’atleta pontino è volato a 11 decimi dal pur bravo francese Lorick Nour Mauris e a 12 decimi dallo spagnolo José María Arribas Rodríguez.

Unico tra i 10 italiani presenti in categoria ad accedere alla finalissima, Luigi ha ceduto il passo solo al campione europeo in carica e padrone di casa, lo spagnolo Ivan Martin Montenegro.

Già laureatosi vicecampione continentale a squadre ai “Campionati europei giovanili di karate - 2023”, il pontino è seguito ed allenato dalla campionessa mondiale Sara Battaglia e frequenta il Liceo Scientifico – Indirizzo Sportivo - “Rita Levi Montalcini” di Sabaudia.