Lunedì 12 Febbraio 2024, 12:30

Guido Polsinelli entra nella storia. L'atleta sorano conquista la medaglia d'oro di kata agli Europei Under 21 di Tiblisi. Poche parole quelle di papà Roberto per raccontare l'impresa. Il giovane atleta sorano ha regalato la gioia ad appassionati, amici e naturalmente familiari oltre che della Federazione. Brilla ancora di più quindi la stella di Guido Polsinelli che ieri ha collezionato l'ennesimo sigillo internazionale. La Nazionale italiana si gode le gesta di un ragazzo strepitoso in tutti i sensi. L'ennesimo grande risultato di una carriera brillante e che promette ulteriori scintille in ottica futura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo il post social celebrativo della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali: «Un buongiorno speciale da Tbilisi. Nel Kata brillano i nostri karateka: Guido Polsinelli oro europeo; Matteo Freda bronzo europeo; Miriam Ederar bronzo europeo. Applausi anche per i quinti posti di Luigi Di Rubba e nel kumite -61 di Elisa Cattaneo". Ecco il messaggio di congratulazioni da parte del Comune: « Bravo Guido, il nostro campione europeo».Al talento sorano arrivano complimenti anche dal consigliere provinciale Gianluca Quadrini per la sua straordinaria vittoria «dimostrando determinazione e forza di volontà incredibili, oltre a una maestria tecnica che lo ha portato a trionfare sul palcoscenico europeo». Il giovane sorano ha dimostrato la sua indiscussa preparazione atletica, le sue grandi capacità, sul tappeto ma anche fuori. Gli Europei vinti sono il risultato della costanza, dei sacrifici, dello straordinario talento di un giovane che fin da piccolo si è duramente allenato in questa disciplina e che ora raccoglie i meritati frutti insieme alla sua famiglia che lo ha sempre sostenuto ed incoraggiato.Roberta Pugliesi© RIPRODUZIONE RISERVATA