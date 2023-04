Martedì 11 Aprile 2023, 00:10

RIETI - Si preparano a partire per l’Honduras, Fabio Ricci - originario di Ornaro, frazione di Torricella in Sabina - e Alessandra Drusian, coppia nella vita e nel lavoro, meglio nota come I Jalisse. All’inizio erano solo indiscrezioni, poi è arrivata l’ufficialità: il duo sarà infatti tra i protagonisti della prossima edizione del reality show “L’isola dei famosi”, condotto da Ilary Blasi e in onda a partire da lunedì 17 aprile, in prima serata, su Canale 5.

La spiegazione. Prima della certezza sulla composizione dei concorrenti, la coppia Ricci-Drusian, contattata da Il Messaggero, era molto cauta, e parlava di voci ufficiose, ma non ufficializzate: «Abbiamo letto noi stessi i nostri nomi - hanno spiegato - ma non ne sappiamo nulla e dunque non ci sono commenti da fare, vedremo nei prossimi giorni». Quel giorno è arrivato, e il duo di cantanti sarà presente alla trasmissione insieme ad altri personaggi dello spettacolo e dello sport.

Il cast. Un cast che sembra sia stato rivoluzionato all’ultimo momento, tanto che il duo canoro che vinse il Festival di Sanremo nel 1997, l’ultimo condotto da Mike Bongiorno, pare sia stato inserito solo negli ultimi giorni tra i partecipanti, rimpiazzando, a sorpresa, nomi dati per certi. Tra i “naufraghi” da talent figurano anche Corinne Clery e Nathaly Caldonazzo, insieme ad Alessandro Cecchi Paone, Marco Predolin, i conduttori radiofonici Marco Mazzoli e Paolo Noise, l’ex rugbista Andrea Lo Cicero e molti altri, famosi e sempre meno famosi al grande pubblico.

Lo svolgimento. Dieci puntate in tutto, con l’arrivo del nuovo opinionista Enrico Papi, che affiancherà Vladimir Luxuria, e il conduttore radiofonico Alvin come inviato sull’isola dove si svolgerà la gara di resistenza televisiva. In ogni caso, alla vigilia, bocche cucite dallo staff dei Jalisse, forse per scaramanzia viste le tante volte che sono stati annunciati di nuovo sul palco di Sanremo senza poi riuscire a tornarci, almeno fino all’edizione del 2023.