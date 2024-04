Greta Zuccarello e il matrimonio "saltato" con Luca Dotto. «Avevano già fissato la data, ma lui l'ha lasciata per un'altra»

Greta Zuccarello ha il cuore a pezzi. Tutta colpa del suo ex fidanzato, il campione di nuoto Luca Dotto. L'ex ballerina di Ciao Darwin che, pochi giorni dopo il suo arrivo sull'Isola dei Famosi, è stata colpita dal Covid come l’attore turco Aran Senol, sta soffrendo ancora per la fine della loro storia. «Avevano già fissato la data del matrimonio», raccontano a Di Più Tv alcuni amici vicini all’ex coppia. «Poi non se ne è fatto più niente e lei si è disperata. All’Isola di certo riprenderà in mano la sua vita e troverà la pace».

Ilenia Pastorelli imbarazza Francesca Fagnani: «Sai quanti soldi faremmo io e te su OnlyFans? Sai che bonifici forti. Mostriamo i piedi che ci frega»

Il sogno di Greta

Il suo sogno era quello di diventare una grande ballerina.

E ci era riuscita. «All’età di quattordici anni ho vinto un concorso alla Opus Ballet di Firenze e mi hanno dato una borsa di studio per un percorso di formazione in danza contemporanea - ha raccontato tempo fa in qualche intervista - A diciassette anni, ero negli Stati Uniti: prima ho ballato per il San Francisco Ballet, poi sono entrata nella prestigiosa compagnia Peridance di New York».

Il presunto flirt

Ma Greta ha scelto di tornare in Italia, lasciare tutto. Tutto per amore. E Luca Dotto per lei avrebbe lasciato Rossella Fiamingo, argento olimpico nella spada a Rio 2016. Di Più Tv ricorda, sempre tramite l'aiuto di alcuni amici dell'ex coppia, che Greta e Luca dovevano sposarsi. «Entrambi sono veneti, avevano già trovato casa. Poi, però...». Le voci insistenti raccontano che dietro la loro separazione ci sia l’ombra di un’altra donna. Ora però Greta è sbarcata sull’Isola per dimenticare...