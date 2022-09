Rieti, istrice soccorsa e salvata dai vigili del fuoco

RIETI - La squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Rieti ha proceduto, nella mattinata, al recupero e al salvataggio di un istrice crestato scivolato all'interno di una canalizzazione artificiale in cemento per l'irrigazione, nelle vicinanze di via Chiesa Nuova. L'animale era immobilizzato nella vena d'acqua dell'alveo del canale impossibilitato a trarsi fuori per la presenza delle pareti murarie laterali e di grate in ferro. Il selvatico è stato quindi avvicinato e avvolto all'interno di una rete di cattura e, una volta portato fuori dal canale, è stato rimesso in libertà.