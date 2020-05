Giulianova, istrice intrappolato tra gli scogli del porto

Questa mattina, avvisati dal comandante della guardia costiera di Giulianova, Claudio Bernetti, i volontari del Wwf e delle guide del Borsacchio si sono recati al porto di Giulianova dove un istrice era rimasto intrappolato tra gli scogli. Dopo aver avvertito i carabinieri forestali, l’animale è stato recuperato grazie ai componenti dell’Associazione canottieri anch’essi presenti sul posto e trasportato presso il Comando della guardia costiera per verificarne le condizioni.

Da qui i volontari lo hanno prelevato e portato in una zona idonea alla specie alle porte della Riserva naturale del Borsacchio e immediatamente liberato. Un intervento importante che è stato possibile grazie a una bella collaborazione che ha consentito di rilasciare rapidamente in natura un animale protetto come l’istrice, presente in questo territorio e non a caso scelto come simbolo dell’Oasi Wwf dei Calanchi di Atri. «L’evento - sottolinea il Wwf - offre l’occasione per richiamare l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di rendere operativo ed efficace un protocollo per il servizio di recupero della fauna selvatica in difficoltà».

