© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Centro di Formazione Professionale di Poggio Mirteto ha salutato in bellezza il 2018 con l’ultimo giorno di scuola animato da una festa a tema. L’evento, realizzato in collaborazione con l’associazione culturale Da.Ma Mo.Va di Stimigliano, che da circa 15 anni si occupa di organizzare in Sabina eventi e sfilate soprattutto inerenti agli abiti da sposa, ha riscosso un grande successo tra gli studenti dei corsi operatore del benessere, indirizzo estetica ed acconciatura.“Abbiamo ricreato i trucchi e le pettinature degli anni 60 e 70 – spiegano dal centro diretto da Roberta Garofalo – permettendo alle nostre ragazze di indossare meravigliosi abiti dell’epoca provenienti dall’atelier MisSposa”.“Nei nostri eventi – ha spiegato Martina Tulli, presidente dell’associazione - cerchiamo sempre di coinvolgere i giovani, gli artigiani e le aziende del territorio. La collaborazione che sta nascendo con la scuola è per noi di grande importanza e di certo un valore aggiuntivo al concorso di MisSposa. Insieme alla preside Garofalo, con entusiasmo progettiamo già i prossimi eventi, nei quali gli allievi dei secondi corsi potranno mettere in campo ciò che stanno apprendendo durante le lezioni”.