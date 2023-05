Acconciatura ed estetica al saggio di fine anno dell'Istituzione formativa di Poggio Mirteto

RIETI - Chiusura in grande stile per l’Istituzione Formativa di Poggio Mirteto. La scorsa settimana infatti tutti gli studenti, dal I° fino al IV (settore Estetica e Acconciatura), sono stati protagonisti del saggio di fine anno. Un evento di massima importanza, nel quale gli alunni hanno potuto mettere in pratica su delle modelle ciò che hanno appreso durante l’anno scolastico.

E’ grazie al lavoro e alla dedizione di tutti i professori delle materie tecnico-professionali che l’evento finale si è potuto realizzare, un particolare ringraziamento va a Fabia Giambenedetti, Simone D’Ippolito e Paola Angeletti.

«I ragazzi – ha dichiarato la direttrice di Poggio Mirteto, Antonella Giometti - hanno dimostrato molta professionalità e fantasia nel loro lavoro. Questo è sempre un momento importante, fa vedere a loro e ai professori la vera natura di questo lavoro e di questa scuola. La nostra idea, anzi, il nostro obiettivo è sempre quello di trasmettere questo messaggio: insieme, con l’unione di tutti, si possono raggiungere dei traguardi importanti».