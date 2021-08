L'Istituzione Formativa a Fara in Sabina per generare nuove sinergie

Venerdì 6 Agosto 2021, 19:45

RIETI - Offre corsi gratuiti per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, riconosciuti a livello nazionale ed europeo, l’Istituzione Formativa della provincia di Rieti, che ha sedi a Rieti, Amatrice, Passo Corese e Poggio Mirteto.

L’offerta proposta per l’anno scolastico 2021/22 e i vari percorsi di studio sono stati al centro di un incontro che si è svolto a Fara in Sabina con alcuni rappresentanti dell’amministrazione guidata dal sindaco Roberta Cuneo.

All’incontro hanno partecipato il Presidente dell’Istituzione Formativa Cinzia Francia, il vice sindaco di Fara in Sabina Simone Fratini, Tony la Torre, assessore alle politiche scolastiche e la consigliera Antonella Tozzi.

«È fondamentale costruire rapporti collaborativi – ha sottolineato a margine dell’incontro Cinzia Francia, presidente dell’Istituzione Formativa, che ha espresso grande soddisfazione - La scuola non può essere un mondo a sé perché è inserita in un contesto ed esprime allo stesso tempo quel contesto. Il nostro obiettivo è quello di attivare nel territorio una realtà capace di contribuire concretamente ad un orientamento professionale rivolto ai ragazzi che a breve dovranno scegliere il percorso scolastico successivo alla scuola secondaria di primo grado, nonché quello di sviluppare opportunità per la creazione di impresa, l’orientamento e l’inserimento lavorativo dei giovani».

L’attività primaria dell’Istituzione Formativa è destinata ai giovani dai 14 ai 18 anni in possesso di licenza media.

Gli allievi hanno la possibilità di frequentare il quarto anno di specializzazione per ottenere il Diploma Professionale, attraverso il “sistema duale” che, in modalità alternanza scuola – lavoro o con contratti di apprendistato, permette di svolgere il 50% delle ore a scuola e il 50% in azienda.

«Come Istituzione Formativa – ha aggiunto il presidente Cinzia Francia – Vorremmo estendere alla Sabina l’esperienza dell’apprendistato duale, un’opportunità per i giovani di scoprire un mondo affascinante, ma nel tempo stesso un’occasione per promuovere un comparto che, da sempre, è fondamentale per l’economia del nostro territorio. Senza dimenticare il valore sociale della proposta, volta a sostenere l’impegno dei ragazzi nel periodo scolastico».

«È stato un incontro proficuo utile a generare nuove sinergie, progetti ed idee per fortificare insieme ai dirigenti questo importante percorso di studio – ha aggiunto l’assessore La Torre – Quella dell’Istituzione è un’offerta formativa all’avanguardia e fondamentale per i nostri ragazzi che ogni giorno sono chiamati ad affrontare sfide sempre più difficili, ma che sono sicuro saranno pronti a cogliere le opportunità e ad essere competitivi nel panorama nazionale ed internazionale».