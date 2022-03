Successo per il workshop dedicato sulla potatura dell'ulivo all'istituto agrario: a marzo altri due appuntamenti

RIETI - Mattinata dedicata alla potatura dell’ulivo all’Istituto Tecnico Agrario di Rieti: prende il via il progetto “Oro verde nel Lazio”, con il primo di 3 appuntamenti. Un’iniziativa, finanziata dalla Regione e curata dall’Organizzazione di Produttori Olivicoli Laziali, che permette agli studenti e agli interessati di approfondire le tecniche di prevenzione e cura di una delle piante più importanti del nostro territorio.



Prezioso in questo senso l’intervento degli esperti del settore, come Salvatore De Angelis, che stamattina ha tenuto una lezione sul campo all’interno del giardino scolastico, di fronte a decine di partecipanti tra ragazzi e olivicoltori, con esempi e nozioni teoriche circa il trattamento dell’ulivo. Un appuntamento che anticipa quelli previsti per il 16 e il 30 marzo, rispettivamente all’Istituto Agrario di Cittaducale, in via dell’Agricoltura, e presso l’azienda agricola Bianchini di Canetra. Altri due incontri preziosi per la formazione degli studenti, con dimostrazioni pratiche presso gli uliveti e del sano agonismo, con la gara simbolica di potatura che chiuderà il progetto e che sarà disputata tra due ragazzi dell’istituto di Rieti e due di Cittaducale.

“Oro verde nel Lazio”, grazie alle associazioni Arsial, Opol e Copagri, si presenta come un’ottima occasione per avvicinare le nuove generazione ad una pianta coltivata da secoli, quale è l’ulivo, e al prodotto che ne deriva: l’olio che tutto il mondo invidia alla nostra tradizione.