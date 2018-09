Nuovo corso l'istituto agrario Leonardo Da Vinci di Maccarese che da ieri potrà garantire un numero di spazi sufficiente a tutti gli iscritti dopo anni di tribolazioni e mancanza di aule. Il Comune di Fiumicino ha concesso gratuitamente i locali di via Reggiani, a Maccarese, alla Città Metropolitana (che si occupa della gestione degli istituti superiori di II grado nella Capitale e in provincia ndr) perché possano usufruirne i ragazzi e le ragazze della scuola.

«La carenza di locali - spiega il Comune - è dunque tamponata e adesso gli allievi del Leonardo da Vinci avranno delle nuove aule in cui seguire le lezioni».



«Un buon inizio di anno scolastico per studenti, docenti e operatori tutti, che potranno godere, di ulteriori spazi. È l'inizio di una collaborazione, mi auguro fruttuosa, tra i due Enti», dichiara la Consigliera Delegata alle Scuola di C.M. Teresa Zotta.

Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:01



