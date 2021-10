Martedì 26 Ottobre 2021, 08:38

RIETI - I ragazzi del progetto GreenAble continuano la loro esperienza nell’azienda scolastica dell’Istituto Agrario. Un progetto che va avanti ormai dalla scorsa primavera e che tiene impegnati diversi ragazzi diversamente abili in piccole mansioni relative all’agricoltura. Prosegue di conseguenza il sodalizio tra l’agraria e le associazioni “Superabilità” e “Vincere Insieme”, in prima linea nell’integrazione e nel sostegno dei ragazzi con disabilità e delle loro famiglie.

La presentazione del progetto al nuovo dirigente scolastico ha coinvolto anche importanti personalità locali: anche il vescovo Pompili ha fatto visita all’Istituto Agrario di Rieti, incontrando i ragazzi ed i docenti coinvolti nell’iniziativa, cui hanno preso parte anche i professori Godino e Tanucci, rispettivamente presidenti della fondazione “Vincere Insieme” e di Federformazione Italia.

Un messaggio positivo, che sottolinea l’importanza della scuola in ambiti come l’integrazione e la socialità; principi veicolati, in questo caso, anche dall’agricoltura.