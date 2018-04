RIETI - «Rieti Ricicla. E ti fa bella» si conferma un appuntamento gradito e apprezzato dai reatini, la giornata ecologica di sabato 14 aprile ha fatto registrare il record assoluto rispetto all’anno corrente e al 2017 per quantità di rifiuti ingombranti e apparecchiature elettriche elettroniche conferiti, complessivamente oltre 13mila chili.



«Queste giornate ecologiche si confermano un servizio importante di Asm alla città e un valido strumento per ridurre abbandoni di materiale – afferma Alessio Ciacci, presidente di Asm Rieti - grazie agli oltre 250 cittadini che hanno partecipato, ai volontari e ai dipendenti Asm perché tutti assieme stiamo costruendo una città più pulita e sostenibile».



Sono stati 13.420 chili in totale, i rifiuti domestici conferiti al punto di raccolta di piazza Angelucci, in cambio, il consueto buono sconto da utilizzare nelle farmacie Asm.



Di seguito, nel dettaglio, i quantitativi dei rifiuti raccolti nella giornata di sabato 20 gennaio: Kg 3.180 Ingombranti, kg 1.880 metallo, Kg 1.860 Raee Raggruppamento R2/R4 (grandi bianchi: lavatrici, scaldabagno, piccoli elettrodomestici ecc), Kg 600 Raee Raggruppamento R1 (frigoriferi, congelatori ecc), Kg 1.560 Raee Raggruppamento R3 (Tv e monitor), Kg 4.100 Legno, Kg 240 batterie pile e accumulatori. Prossimo appuntamento con “Rieti ricicla. E ti fa bella”, sabato 12 maggio, presso il parcheggio del cimitero. Sul sito internet ASM, www.asmrieti.it presenti gli appuntamenti per i prossimi mesi.







Lunedì 16 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:37



