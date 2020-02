© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Una sospetta intossicazione da monossido di carbonio all'origine del malore di una donna che, nella tarda serata di ieri, ha richiesto l'intervento del personale medico-sanitario del 118 in località Piani di Poggio Fidoni. Alla donna sono stati riscontrati sintomi caratteristici indotti dall'inalazione di sostanze tossiche quali l'ossido di carbonio avendo accusato nausea, rigidità muscolare e vertigini.Una volta sul posto il personale parasanitario ha effettuato una valutazione dei parametri per poi trasportare la donna in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso oltre al trattamento sanitario specifico previsto in caso di avvelenamento da sostanze tossiche. Al momento la donna sarebbe fuori pericolo. Probabilmente la causa scatenante un guasto meccanico di una caldaia per il riscaldamento o un malfunzionamento che avrebbe poi provocato una combustione in difetto di aria.