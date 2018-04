RIETI - Insulti razzisti verso l'ex Npc DeShawn Sims, PalaSojourner squalificato un turno. Il giudice sportivo oggi ha sanzionato la Zeus Energy Group Rieti per “offese collettive frequenti di tipo razziale verso un tesserato ben individuato della squadra avversaria”.



La Npc Rieti, non nominando Sims nella nota apparsa sul sito e sulla pagina facebook del club, sottolinea che «pur volendo evidenziare che il suddetto giocatore si era reso protagonista di gestacci ed insulti verso il pubblico reatino (non visti e quindi non sanzionati), intende comunque dissociarsi da atteggiamenti ed epiteti che nulla hanno a che fare con il mondo dello sport e della pallacanestro. La società si sta attivando per trovare una soluzione nei tempi e modi richiesti dalla Federazione».

