“Flowers of Peace“: Rieti e Poggio Moiano protagoniste

RIETI - Rieti e Poggio Moiano protagonisti con l’Associazione Nazionale delle Infiorate Artistiche Infioritalia, del grande Flash Mob Mondiale per la pace.

Risultato davvero strepitoso, in occasione della Domenica delle Palme, quello ottenuto dagli infioratori reatini e sabini. Insieme ad altre 80 località in tutto il mondo hanno realizzato, nelle piazze e nelle chiese, per un messaggio di pace collettivo trasmesso anche attraverso i fiori. “Flowers of Peace“, un evento organizzato da Infioritalia in soli dieci giorni, grazie alla ormai consolidata rete degli alfombristas (ndr Infiorata & Artistic Carpets International Network), creata dall’italo argentino e socio sostenitore d’Infioritalia, Eduardo Carbone.

Il disegno per tutti uguale, la colomba con un rametto di ulivo e la scritta Peace in un cuore giallo-azzurro, in solidarietà dell’Ucraina, realizzato da Elvio Colanera, è stato eseguito con diverse dimensioni e tecniche dai tanti gruppi d’infiorata che hanno aderito all’iniziativa. Per la provincia ed il capoluogo hanno partecipato rispettivamente il gruppo infioratori della Pro loco di Poggio Moiano e l’associazione Porta d’Arce che, in poche ore, hanno realizzato con la tecnica del fiore secco, due splendide opere. L’eco in tutto il mondo è stato fortissimo, tanto che ancora paesi dell’America latina stanno continuando a creare tappeti della Pace.

Oltre l’Italia, dove si riscontrano il maggior numero di opere, hanno partecipato gruppi argentini, brasiliani, spagnoli, portoghesi, panamensi, costaricani, colombiani, statunitensi e messicani. Proprio a quest’ultimi va un plauso particolare per le dimensioni dei loro tappeti monumentali, in alcuni casi superiori ai 100mq. Un gesto simbolico per contribuire al coro di voci che chiedono Pace e la fine di tutte le guerre in ogni parte del mondo.