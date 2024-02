Orvieto: sarà l'amore il tema delle infiorate di Pentecoste

Sarà l'amore il tema che animerà le infiorate di Pentecoste a Orvieto, sulla base dei bozzetti ideati e realizzati dagli studenti delle classi seconde e terze del liceo artistico Valentini.

Il vescovo Sigismondi ha incontrato gli studenti, alla presenza della dirigente scolastica, Cristiana Casaburo, e dei docenti coinvolti, e ha avviato insieme a loro un percorso di riflessione che sfocerà appunto nei bozzetti prima e nelle infiorate poi.

"Nell’amore non c'è timore, al contrario l'amore perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto nell’amore", lo spunto di riflessione da Giovanni 4,18. Al centro dell'attenzione, quindi, l’amore delle relazioni forti, intriso di autenticità e di sincerità, di lealtà e di fedeltà; l’amore che non è fatto di sole emozioni ma è un dono di libertà; l’amore che ama la libertà altrui più della propria, fino a diventare garanzia della libertà altrui, responsabilità per la libertà altrui.

Non conosce il possedere questo tipo di amore - è stato detto - non si appropria della libertà dell’altro ma anzi la

alimenta. È la fiducia che conduce, insieme all’accogliere l’altro senza giudizio e senza pretendere, al superamento della solitudine, alla cura e al rispetto, in quel toccare senza toccare modulato da un abbraccio, che non costringe ma sostiene nel volare. La mèta è la gratificazione dei soggetti coinvolti, la loro crescita come persone, libere e serene, in

tutte le dimensioni che compongono l'essere persona.

