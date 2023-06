Spello, è la grande notte delle Infiorate

SPELLO . Nella Splendidissima Colonia Julia è tutto pronto per le Infiorate del Corpus Domini. Nel tardo pomeriggio di oggi, i gruppi inizieranno a disegnare sull’asfalto i bozzetti che rappresentano motivi di ispirazione religiosa e di umana solidarietà, reinterpretati sempre con rinnovata sensibilità. Durante la notte, c’è chi continuerà senza sosta a mondare e selezionare i fiori negli angoli dei vicoli, sotto i porticati e nelle cantine, mentre gli infioratori deporranno sui disegni, con precisione certosina, milioni di petali (freschi e secchi in base alle sfumature cromatiche richieste dal bozzetto), foglie e altri elementi rigorosamente vegetali, come previsto dal regolamento del concorso, che quest’anno festeggia la sessantesima edizione. Il lavoro sul selciato delle strade durerà fino alle 8 di domani, quando la giuria passerà per la valutazione, e turisti e visitatori potranno ammirare le opere ultimate in tutto il loro splendore.

Poi, dalle ore 11, la processione del Corpus Domini vi passerà sopra, come vuole la tradizione, ricordando il senso effimero della loro bellezza. Nella Notte dei fiori… A fare da cornice ai lavori degli infioratori anche quest’anno ci saranno alcune iniziative collaterali: la mostra di fotografia storica a cura del Circolo Cinefoto Amatori Hispellum (Sala dell’Editto del Palazzo Comunale); la mostra mercato di florovivaismo e artigianato che torna a grande richiesta nei giardini pubblici ai piedi del borgo di Spello; la mostra permanente dei bozzetti al museo delle infiorate, le visite guidate notturne alla Villa dei mosaici, gli abbellimenti floreali realizzati per il concorso “Finestre, balconi e vicoli fioriti” promosso dalla Pro loco. E come sempre i ristoranti e gli esercizi commerciali resteranno aperti no stop per tutta la notte dei fiori fino alla domenica.