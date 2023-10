Si ribalta con un trattore in Sabina, morto un uomo di 67 anni

RIETI - Alla guida di un trattore che si rovescia e lo travolge: morto un uomo a Salisano. Tragedia nelle campagne di Salisano quiesta mattina dove un 67enne del luogo è morto dopo il ribaltamento del trattore che stava guidando.

L’incidente nel terreno di sua proprietà in via Rocca, dove a perdere la vita è stato Alberto Sabatini. L’uomo, 67 anni, originario di Castel San Pietro (Poggio Mirteto) viveva a Salisano da anni dove aveva la famiglia, moglie ed un figlio, era uscito di casa per andare nel terreno in prossimità della sua abitazione a lavorare l’appezzamento di sua proprietà. Improvvisamente il trattore si è ribaltato in un tratto scosceso sbalzando l’uomo fuori dal mezzo che si è capovolto schiacciandolo.

A ritrovare il corpo dello sventurato, ormai esanime, è stato il figlio il quale ha dato subito l’allarme.

Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto che hanno poi provveduto ad estrarre da sotto il trattore l’uomo e il personale del 118. Per l’uomo, morto sul colpo, non c’è stato nulla da fare. Sull’esatta dinamica e per cercare di ricostruire quanto esattamente accaduto saranno ora le indagini dei militari dell’Arma intervenuti per i rilievi a fare chiarezza.

Costernata Gisella Petrocchi, sindaco di Salisano. "Una vera tragedia che colpisce la nostra comunità già provata per la scomparsa dell'ex sindaco Lucio Neri- dice il sindaco Petrocchi- questa mattina quando è arrivata la triste notizia dell'incidente sono restata attonita ed incredula. Esprimo a nome mio e della comunità che rappresento vicinanza e le più sentite condoglianze alla famiglia".