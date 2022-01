Auto contro guardrail, paura e danni: traffico rallentato

RIETI - Incidente stradale lungo il tratto urbano della strada Salaria per L'Aquila tra Porta D'Arci e il quartiere Borgo Sant'Antonio. Una vettura, per cause in corso di accertamento, ha impattato violentemente contro il guardrail laterale danneggiando l'intero avantreno del mezzo mentre procedeva verso il centro cittadino. Nessuna grave conseguenza per il conducente. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale del Comune di Rieti per gli accertamenti e i rilievi metrici e fotografici del caso per risalire alla dinamica incidentale. Rallentamenti e traffico temporaneamente bloccato lungo l'arteria cittadina soprattutto in direzione Borgo.