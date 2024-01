Lunedì 29 Gennaio 2024, 08:28

Domenica ecologica a Frosinone e Ceccano nel pieno dell'allarme smog che investe la provincia. Gli ultimi dati delle centraline Arpa, riferiti alla giornata di sabato, parlano di polveri sottili oltre il doppio del massimo consentito nel capoluogo, nel comune Fabraterno e a Cassino. Valori oltre soglia di legge anche a Ferentino, Alatri e Anagni. Ma il peggio, forse, non è ancora arrivato. Il perdurare dell'alta pressione con assenza di piogge e soprattutto di vento sta favorendo oltre modo il ristagno dell'aria nella valle del Sacco e conseguentemente delle polveri sottili. E l'Arpa prevede una pessima qualità dell'aria anche per tutta l'intera settimana.

LA GIORNATA

IL DIBATTITO

Ieri si sono svolti sia a Frosinone che a Ceccano i blocchi alla circolazione delle auto dalle 8 alle 18. Raffica di multe nel capoluogo con ben 60 verbali (da 86 euro) emessi a chi non ha rispettato il divieto. Strade sbarrate e nessuna multa a Ceccano.Nel capoluogo poche auto in giro che si sono concentrate sulle arterie più periferiche (tra cui la Monti Lepini). La bella giornata di sole ha spinto molti cittadini a passeggiare lungo Corso della Repubblica e via Aldo Moro anche se non sono mancate ore di completa e totale desolazione (prime ore del mattino e dopo pranzo). Ad animare le strade di Frosinone ci ha pensato la gara podistica Mezza Ciociara che ha visto partecipare centinaia di atleti. Dalla partenza dal parco Matusa e per l'intera mattinata hanno percorso le sgombre strade cittadine per una giornata all'insegna dello sport.Storicamente le domeniche ecologiche non sono mai servite a contrastare il problema smog, ma hanno comunque l'utilità di promuovere una cultura diversa della mobilità e a vivere la città, anche se solo per una parte del giorno senza auto.In settimana, perdurando l'allerta smog, a Frosinone sono attesi altri provvedimenti per limitare la circolazione dei veicoli più vecchi e inquinanti.Intanto sul dibattito (pro e contro) l'istituzione delle zone a 30 km/h a Frosinone, dopo il no di Forza Italia, dalla maggioranza arriva invece la posizione favorevole della lista Ottaviani. «I vantaggi del limite a 30 km/h dichiara il capogruppo Giovambattista Martino - sono di tutta evidenza: riduzione delle emissioni climalteranti di CO2 (anidride carbonica), delle polveri sottili, del rumore, dei consumi, degli incidenti stradali e soprattutto la finalità ambiziosa di creare strade tranquille e sicure per gli spostamenti a piedi ed in bici, con spazi pubblici recuperati alla socializzazione e vivibili, restituendo autonomia a bambini ed anziani».Gianpaolo Russo