Taiwan, in arrivo il primo sottomarino (da 1,5 miliardi) contro la Cina: svelato il progetto rimasto segreto per 7 anni

Taiwan ha svelato i piani, finora rimasti segreti, sulla costruzione di una flotta sottomarina che farà da deterrente contro una possibile aggressione da parte della Cina. Quest'ultima ha infatti aumentato progressivamente le manifestazioni di ostilità e di forza nei confronti della stessa Taiwan, considerata una colonia da annettere nuovamente, militarmente se necessario.

Taiwan, la Cina circonda l'isola con 35 jet e 13 navi da guerra: è la più grande manovra di sempre nel Pacifico

«Perché abbiamo bisogno di questi sottomarini?» L'obiettivo è contrastare gli sforzi della Cina di accerchiare Taiwan per un'invasione o un blocco», ha spiegato l'ammiraglio Huang a Nikkei Asia. «Le forze armate cinesi vogliono isolare Taiwan in caso di attacco.

I sottomarini - prosegue - possono impedirlo o almeno dare spazio o tempo a un intervento di Usa, Giappone e altri».

Huang, ex capo militare e comandante della marina, ha dichiarato che il programma, intitolato "Indigenous Defense Submarine", ha ottenuto un grande sostegno non solo dai principali leader governativi e da tutti i partiti, ma anche da Stati Uniti e Gran Bretagna.

Il progetto

L'idea di una flotta sottomarina circola tra gli ambienti politici e militari di Taiwan fin dagli anni '90, ma l'ascesa al potere in Cina del presidente Xi Jinping, nel 2013, ha dato una decisa accelerata all'esigenza di dotarsi di sistemi di difesa sofisticati ed efficaci.

I piani per la costruzione dei nuovi sottomarini prevedono investimenti multimiliardari e vanno avanti in segreto da circa 7 anni. Il progetto comprende in totale 8 sottomarini diesel-elettrici interamente costruiti a Taiwan, ma equipaggiati con siluri antisommergibile e antisuperficie MK-48 dell'azienda di armamenti statunitense Lockheed-Martin. Stando ai dati ufficiali, il primo sottomarino costerà 1,54 miliardi di dollari, mentre non è ancora chiaro quando saranno costruiti gli altri. La prima unità della flotta dovrebbe essere pronta già ad ottobre, quando è prevista la presentazione al pubblico nella città portuale di Kaohsiung, nel sud dell'isola.

Da parte sua, la Cina ha da poco temrinato una serie di manovre militari intorno all'isola: sono stati infatti mobilitati in un solo giorno ben 103 aerei e oltre 20 navi da guerra, proprio per simulare un blocco dell'isola su più livelli (marittimo e aereo).