Salaria, incidente all'altezza della rotatoria di Borgo Santa Maria: violento tamponamento con auto finita fuori strada. Traffico rallentato Il video

RIETI - Incidente sulla Salaria nel tratto tra Passo Corese e Borgo Santa Maria: intorno alle 16.30 c'è stato un violento tamponamento in pieno rettilineo, tra automobili che viaggiavano in direzione Rieti. Dopo essere stata urtata, una vettura è finista sulla corsia opposta, per poi terminare la corsa fuori strada, nel campo di ulivi che si trova a ridosso del distributore di benzina.

Secondo le prime testimonianze, un'automobile che procedeva in direzione Rieti ha improvvisamente rallentato e le vetture che seguivano hanno frenato ma una delle ultime della coda non è riuscita ad evitare l'impatto con quelle che la precedevano. Si stanno valutando le condizioni di alcuni automobilisti e passeggeri, con il traffico fortemente rallentato in entrambe le direzioni anche a causa di un'automobile bloccata al centro della carreggiata.

Sul posto ci sono i Carabinieri per i rilievi. Molte le polemiche per la viabilità in quella zona, con la creazione della nuova rotatoria al bivio di Borgo Santa Maria che causa continue code e rallentamenti. Stando alle prime ricostruzioni, alla base dell'incidente ci sarebbe proprio un incolonnamento causato dai rallentamenti per percorrere la rotatoria.