Lunedì 11 Luglio 2022, 00:10

RIETI - Meno incidenti, ma dalle conseguenze più gravi. Superata la boa della metà dell’anno, sono state nove le vittime della strada nella provincia reatina dall’inizio del 2022. Un dato purtroppo in crescita, almeno in proiezione, se si pensa che nell’intero 2021 i decessi in incidenti stradali erano stati, complessivamente, dieci, sebbene con più sinistri. All’inizio di maggio la concentrazione peggiore, con quattro vittime in pochi giorni. Durante i periodi di restrizione a causa della pandemia, si ipotizzava che, una minore circolazione corrispondesse a meno sinistri: una tesi che, alla prova dei fatti, risulta reale ma solo in parte. Infatti, nel 2020, l’anno con maggiori limitazioni per la pandemia, sulle strade reatine persero la vita più persone rispetto al 2021: tredici a fronte di dieci.

I dati. Nel 2021 gli incidenti stradali di rilievo sono stati 292, mentre del 2020, i sinistri complessivi rilevati (sempre di rilievo) furono 268, in diminuzione da quelli del 2019, quando furono 344 e ai 341 del 2018. Meno sinistri, ma vittime aumentate di una unità: 13 rispetto alle 12 del 2019 mentre nel 2018 furono 14. In discesa, invece, il dato sui feriti, che durante il 2020 sono stati 384, rispetto ai 509 dell’anno precedente e ai 511 del 2018. Le tredici persone decedute nel 2020 sono state registrate in dodici incidenti, con 14 feriti. Per il 2022, in assenza di dati ufficiali, gli incidenti di rilievo vengono stimati - al 30 giugno - in 140, quindi in leggero calo in proiezione. L’anno si è aperto con un incidente mortale a Maglianello, sulla Salaria, in cui perse la vita un uomo di 56 anni originario di Scai di Amatrice. Il 26 gennaio morì un ragazzo di 24 anni sulla Turanense, diretto poi a Belmonte in Sabina. L’11 aprile, in via dei Flavi, in seguito a un malore, una donna di 74 anni è finita con l’auto contro una pianta ed è purtroppo deceduta in ospedale. Si arriva così ai tre incidenti della prima metà di maggio. Il 12, al chilometro 3 della Ternana, l’auto di una donna di 57 anni è stata travolta da un autocarro e per lei non c’è stato nulla da fare. Quindi, un incidente mortale a Sella di Corno, fatale a un uomo di Capena. Poi, un nuovo incidente sulla Ternana, con due persone decedute. All’inizio di giugno, un uomo di 62 anni è deceduto in un incidente con il trattore a Montebuono. A metà giugno, a distanza di poco meno di un mese dal ricovero, è morto un uomo di 50 anni, coinvolto in un grave incidente stradale il 20 maggio lungo la Salaria per Roma, al chilometro 61,200.