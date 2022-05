Rieti, tamponamento tra due bus Cotral sulla Salaria: nessun ferito

RIETI - Si procede a senso unico alternato lungo la Salaria per Roma a causa di un tamponamento tra due bus Cotral. L'incidente si è verificato poco fa all'altezza di Poggio San Lorenzo.

Da accertare la dinamica del sinistro. Un incidente comunque non grave, senza conseguenze per i rispettivi conducenti del pullman e passeggeri illesi. Sul posto al momento personale della polizia di Stato e dei carabinieri. Quattro giorni fa un pullman Cotral era rimasto coinvolto in un violento impatto semifrontale contro un veicolo furgonato all'altezza di Ornaro.