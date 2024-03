Incidente sulla Salaria, auto sbanda e finisce su un fianco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare la via Salaria dalla Captur che, per cause ancora da accertare, ha sbandato finendo su un fianco mentre viaggiava in direzione Roma nel primo pomeriggio di oggi, 2 marzo. Con molta probabilità l'incidente, che non ha coinvolto nessun altro veicolo, è accaduto a causa della strada viscida. Al momento dell'accaduto, infatti, una forte pioggia si stava abbattendo lungo il chilometro 58. Sul posto anche i carabinieri di Poggio San Lorenzo.