Rieti, scontro tra due auto sulla Salaria: feriti lievi

RIETI - Scontro frontale tra due auto sulla Salaria tra Borgo Velino e Antrodoco. Due le persone rimaste ferite e soccorse dal 118.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato all'altezza della stazione di servizio carburanti in un tratto rettilineo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, carabinieri di Cittaducale e personale medico del 118. Da accertare la dinamica del sinistro con i due automezzi che hanno impattato frontalmente mentre percorrevano opposti sensi di marcia. Forse una manovra di sorpasso la causa del sinistro che rimane comunque al vaglio dei carabinieri che hanno effettuati i rilievi. Gli occupanti non hanno riportato gravi conseguenze ma alcuni sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari. Il traffico è stato temporaneamente bloccato per il tempo necessario per le operazioni di soccorso e i rilievi.