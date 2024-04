RIETI - Muore motociclista sulla Salaria vicino ad Antrodoco. L'incidente è avvenuto poco prima delle 11. Si è trattato di uno scontro fra una moto e un'auto. Sul posto le forze dell'ordine e l'eliambulanza, che però purtroppo non è servita in quanto il motocilcista è morto sul colpo. La strada è bloccata in entrambi i sensi.

