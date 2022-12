Rieti, incidente sulla Salaria alle porte di Rieti: tre feriti, uno trasportato in eliambulanza

RIETI - Incidente sulla Salaria, nella mattina, all'altezza della frazione reatina di San Giovanni reatino.

Al chilometro 67,200 della strada consolare, un piccolo camion avrebbe urtato, per cause da accertare, il guard-rail. Tre i feriti, tra cui un uomo è rimasto ferito in modo grave ed è intervenuta l'eliambulanza. Sul posto, vigili del fuoco, ambulanza, forze dell'ordine ed eliambulanza. Non sono coinvolti altri veicoli.

Rallentamenti in entrambe le direzioni della Salaria.