Rieti, incidente sulla Salaria: un ferito

Lunedì 18 Ottobre 2021, 07:48

RIETI- Rallentamenti lungo la Salaria per Roma all'altezza del chilometro 48 per un incidente stradale. In un tratto curvilineo due autovetture che procedevano nello stesso senso di marcia in direzione Roma sono entrate in collisione a causa di un tamponamento. Uno dei conducenti è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale medico sanitario del 118. Sul posto anche vigili del fuoco e una pattuglia della polizia stradale. Rallentamenti per il traffico lungo la Consolare.