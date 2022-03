Rieti, incidente tra due suv: tre feriti, uno grave

RIETI - Una squadra di vigili del fuoco della sede centrale di Rieti, è intervenuta, nel pomeriggio odierno, in seguito ad un grave incidente stradale verificatosi tra due Suv lungo la Salaria per Roma, al chilometro 70+200. Dopo l'impatto, avvenuto in prossimità del bivio per San Giovanni Reatino, i due mezzi sono stati sbalzati ai lati della sede stradale. I vigili del fuoco, dopo le immediate operazioni di soccorso, hanno provveduto alla messa in sicurezza dei due veicoli di cui uno alimentato a gas. Tre le persone coinvolte di cui una in maniera grave e immediatamente soccorsa. Sul luogo del sinistro anche equipaggi medici del 118, polizia di Stato e personale Anas.