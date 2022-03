RIETI - Incidente stradale in viale Matteucci davanti alla pasticceria Fiori. Ferito un centauro rimasto a terra dopo essere stato investito. Ancora da accertare le cause e la dinamica del sinistro che ha visto coinvolti i due mezzi nella parte della carreggiata in direzione della caserma dei vigili del fuoco di Rieti.

Sul posto un'ambulanza del 118 che ha prelevato il ferito e una pattuglia dei carabinieri.