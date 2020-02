RIETI - Incidente sulla Terminillese questa mattina, 20 febbraio, poco dopo le 8 all'incrocio con via Renzo De Felice (zona Campoloniano). Per cause in corso di accertamento da parte della polizia c'è stata una collisione tra un'auto e un ciclista 70enne. Ad avere la peggio è stato quest'ultimo trasportato al de Lellis dal 118 ma le sue condizioni non destano preoccupazoni. Sul posto anche vigili del fuoco e municipale. Ripercussioni sul traffico. Ultimo aggiornamento: 10:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA