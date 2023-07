Rieti, scontro tra auto e bicicletta: ferita una donna

RIETI - Ha riportato lesioni e la frattura del bacino una donna straniera di 40 anni caduta dalla propria bicicletta in quanto coinvolta in un sinistro stradale con un autoveicolo.

L’incidente si è verificato nel centro abitato di Borbona, nel pomeriggio. La donna, di origini peruviane, è stata subito soccorsa e trasportata in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale San Camillo de Lellis di Rieti. Rilievi e indagini in corso da parte dei carabinieri intervenuti per la constatazione del sinistro e per accertarne le cause e l’esatta dinamica.