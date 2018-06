RIETI - È stato trasportato d'urgenza in ospedale e sottoposto ad una delicata operazione chirurgica alla mano sinistra un 83enne di Colle di Tora a seguito del ribaltamento della propria autovettura.



L'uomo, a bordo di una Fiat Panda, procedeva lungo una strada sterrata in ripida discesa lungo i sentieri del Cammino di San Sebastiano in via Strada della Valle. In un tratto in curva l'83enne ha perso il controllo del mezzo, anche a causa del terreno umido, che si è improvvisamente capovolto. Il finestrino dell'auto era abbassato e l'anziano aveva l'avambraccio fuori che inevitabilmente è finito schiacciato sotto il peso del montante della Panda. Dalla mano schiacciata e ferita ha perso molto sangue ma nonostante tutto è riuscito ad uscire dal portabagagli. Poi alcuni residenti del posto hanno ribaltato l'auto trasposrtandolo successivamente alla postazione del 118 di Paganico Sabino.

Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:43



