Rieti, attimi di paura per incendio sterpaglie

RIETI - Momenti di paura per un piccolo incendio di sterpaglie che si è esteso e sviluppato nelle immediate vicinanze di una privata abitazione in via Foresta, pochi metri prima del centro sportivo. A lanciare l'allarme la proprietaria quando si è accorta che una coltre di fumo stava circondando il proprio immobile. Ad andare a fuoco degli arbusti e parte della siepe che parzialmente costeggia l'edificio. Sul posto è stata inviata una squadra di Vigili del fuoco di Rieti che con una lunga tubazione ha subito controllato il fuoco fino ad estinguere le fiamme ed evitare ulteriori conseguenze. Successivamente sono proseguite le operazioni di bonifica dei luoghi. © RIPRODUZIONE RISERVATA