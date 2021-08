Sabato 14 Agosto 2021, 19:15

RIETI - Ancora incendi in Sabina. In particolare la zona di Fara oggi sta facendo i conti con l’ennesimo incendio sviluppatosi non lontano da Amazon e il Polo della logistica, poi le parti di Marchigiani cereali fino ad estendersi nella zona di Montopoli, Pontesfondato e nei pressi di Colonnetta.

Vigili del fuoco e Protezione civile impegnati fino in serata per domare le fiamme che si erano avvicinate alla strada regionale 313 che è stata bloccata intorno alle 18 dalla Polizia.