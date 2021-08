Incendio di Fara Sabina, situazione in miglioramento. Corradini: «Notte difficilissima, mai vissuto una cosa simile»

Venerdì 13 Agosto 2021, 10:17 - Ultimo aggiornamento: 10:18

RIETI - “Il peggio è passato, ma questa notte abbiamo vissuto momenti difficili, con il fuoco che lambiva le case. Grazie ai tanti mezzi e uomini a disposizione, nonostante attimi di confusione, siamo riusciti a gestire la situazione e a non far bruciare le abitazioni. È stata tosta: non mi era mai capitato di vivere una cosa simile”. Sono le prime parole dell’assessore Corradini raggiunto telefonicamente da Il Messaggero. “Ora è rimasto da domare un piccolo fronte sul versante di Farfa – continua Corradini – ma fortunatamente è poco esteso e sotto controllo. Stanno operando i vigili del fuoco e un elicottero”.

Il sindaco di Fara Sabina, Roberta Cuneo, ha appena pubblicato un post di aggiornamento sul suo profilo Facebook. “Ieri – scrive la prima cittadina - abbiamo vissuto momenti molto difficili. In serata i residenti più vicini alla linea del fuoco (frazioni di Prime Case e Pomonte) sono stati fatti uscire, momentaneamente, dalle loro abitazioni in via precauzionale, per poi rientrare una volta messa in sicurezza la zona. Desidero ringraziarli di cuore perché anche nei momenti più drammatici hanno tenuto duro e collaborato con i soccorsi. Ad ora c’è un fronte di fuoco su versante Farfa, monitorato costantemente dai Vigili del fuoco via terra e via cielo. Il resto sembra essere sotto controllo. Grazie a tutte le forze in campo per il lavoro che stanno facendo. Ieri è stata una giornata lunga e difficile, che mai dimenticheremo per il dolore provato”.

I Volontari

Palpabile la stanchezza per il grande lavoro svolto nelle parole di Sergio Giovannini responsabile della Gvcsa, gruppo di protezione civile di Fara Sabina.

“Scrivo qualcosa – si legge in una sua nota pubblicata sui social - dopo aver passato una notte insonne, dopo aver sofferto quasi fino allo svenimento insieme ai ragazzi della GVCSA fino al mattino. Sono orgoglioso di loro, di quello che hanno dato e di quello che daranno. E se qualcuno dice che è bruciato tutto io puntualizzo e dico che non sapete quanto abbiamo provato a fare per evitarlo, salvando le case e le persone. Ringrazio tutte le Associazioni che hanno contribuito allo spegnimento spalla a spalla ": Monterotondo, Montelibretti, Ass. Vol. Nerola, Avpc Nerola, Base 2001, CAER di Roma, Italsabina di Stimigliano, Moricone, Monte Flavio. La CRI Bassa Sabina e la Croce Blu per le ambulanze”.