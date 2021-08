Rieti, incendio a Fara Sabina: evacuate temporaneamente alcune abitazioni

Giovedì 12 Agosto 2021, 22:44 - Ultimo aggiornamento: 23:04

RIETI - Sempre più critica la situazione a Prime Case e Pomonte, nel comune di Fara Sabina, colpita alle 12 del 12 agosto da un violento incendio che, divampato sul Monte San Martino, ha raggiunto il Monte Acuziano e le frazioni di Prime Case e Pomonte, dove tutti i residenti delle case più vicine al fronte del fuoco sono stati fatti uscire.

«Al momento tutte le persone delle abitazioni più a rischio sono state fatte scendere in strada e messe in sicurezza per permettere le operazioni di bonifica - comunica l'assessore Giacomo Corradini - Qualcuno inizialmente non voleva uscire, poi, tutti hanno compreso il pericolo e hanno acconsentito a lasciare temporaneamente gli edifici. La situazione è delicata, ma sotto controllo».

I vigili del fuoco stanno presidiando i centri abitati, provvedendo a bagnare strade e muri delle case. A Pomonte presidiato il bombolone del gas che alimenta la frazione.