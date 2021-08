Fara Sabina, dopo l'incendio Regione pronta a decretare lo stato di calamità

Venerdì 13 Agosto 2021, 17:10

RIETI - Regione pronta a decretare lo stato di calamità dopo l'incendio che ha coinvolto alcune frazioni di Fara Sabina.

"Nell’esprimere tutta la mia vicinanza all’intera comunità di Fara in Sabina - spiega il consigliere regionale, Fabio Refrigeri - che ha vissuto momenti di grande paura e apprensione rivolgo un grande e sentito ringraziamento a tutti gli uomini dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e a tutti i volontari che si sono adoperati per contenere e spegnere l’incendio. Un grazie anche al presidente della Regione Nicola Zingaretti che si è subito attivato e su mia richiesta sta decretando in questi minuti lo stato di calamità. #farasabina".