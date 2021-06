Bus Cotral in fiamme in Sabina, monitoraggio sulle case vicine invase dal fumo

RIETI - Paura a Mompeo: dal paese si levano fiamme ed un denso fumo nero altissimo visibile a chilometri di distanza. In un primo momento si temeva per uno stabile in fiamme poi l'allarme è presto rientrato. Ad andare in fiamme un bus di linea Cotral in prossimità dell'abitato in via Magno.

Le fiamme si sono rapidamente propagate e a nulla sono valsi i tentativi di spegnimento di quello che era un principio di incendio. Ben presto le fiamme che hanno avvolto il pullman sono andate ad interessare strutture e manufatti circostanti che sono rimasti danneggiati dal fuoco. Sul posto sono intervenuti i pompieri giunti dal distaccamento di Poggio Mirteto che hanno lavorato a lungo per abbattere le fiamme e mettere in sicurezza il mezzo e l'area circostante. Successivamente sono stati effettuate ulteriori verifiche al fine di valutare se adottare o meno provvedimenti per un'eventuale e temporanea evacuzione di alcuni appartamenti invasi dal denso fumo. Sarebbero in corso le verifiche.