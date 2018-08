di Alessandra Lancia

RIETI - Salute e/o destino permettendo, meglio evitare di avere ictus nel reatino, almeno fino alle 8 del mattino di lunedì 27 agosto: l’attività della Stroke Unit del de Lellis deputata al trattamento urgente delle acuzie cerebro-vascolari è infatti sospesa, da mercoledì scorso fino praticamente alla fine del mese. La ragione? Carenza di personale medico in Neurologia, «acuitasi con il periodo delle ferie estive». Perciò salutati due neurologi in partenza per altri lidi (uno se...