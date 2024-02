Ictus, i drink zuccherati fanno aumentare il rischio: incidenti cardiovascolari in aumento con i dolcificanti

Cresce enormemente il consumo di bevande zuccherate in tutto il mondo, anche se, secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, vi sono notevoli differenze a secondo del livello d’istruzione, dell’età (i giovani ne consumano più degli anziani), del sesso (più gli uomini che le donne), ed anche delle aree geografiche (più consumo nei paesi meno sviluppati rispetto a quelli più evoluti). Tali bevande non sono comunque prive di rischi, specialmente in presenza di patologie endocrine o cardiovascolari.

