RIETI - Andrew Howe corre i 200 metri in 20"47: è il tempo minimo per qualificarsi ai prossimi campionati europei di atletica, in programma a Berlino. Il tempo richiesto era di 20"50 e Howe è sceso sotto questo tempo a Rieti.

Domenica 8 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:42



© RIPRODUZIONE RISERVATA