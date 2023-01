Efficientamento energetico del Guidobaldi: la Giunta approva il progetto. La polemica di Roberto Donati

RIETI - La Giunta del Comune di Rieti, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Claudia Chiarinelli, ha approvato una delibera relativa al finanziamento Pnrr che permetterà l’efficientamento energetico dello Stadio Guidobaldi.

Nel dettaglio, con la delibera è stato approvato il Progetto Definitivo/esecutivo dell’intervento denominato “Efficientamento energetico stadio R.Guidobaldi” – finanziato con 600mila euro nell’ambito del “cluster 1” della misura “sport e inclusione sociale”.

«Si tratta di un’importante delibera che ci permette di avanzare nel percorso di realizzazione di un intervento atteso e utile per il gioiello dell’atletica reatina e nazionale - spiega l’assessore ai lavori pubblici, Claudia Chiarinelli – Proseguiamo così nell’opera di messa a terra dei finanziamenti per il miglioramento delle opere pubbliche e degli impianti nel nostro territorio».

La nota dell'ex consigliere con delega allo Sport Roberto Donati

Su proposta dell’Ass. ai Lavori Pubblici Claudia Chiarinelli, la Giunta del Comune ha approvato una delibera relativa al finanziamento Pnrr che permetterà l’efficientamento energetico dello Stadio Guidobaldi.



Nel dettaglio, con la delibera è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento denominato “Efficientamento energetico stadio R.Guidobaldi” finanziato con 600mila euro, MA nell’ambito del Cluster 2.



Infatti il Cluster 1 riguarda il progetto “Cittadella dello Sport quartiere Campoloniano” e dà accesso ad un finanziamento di 900.000 euro. Mentre il progetto presentato per il Cluster 2, il cui accesso era propedeutico all’accettazione del Cluster 1, riguarda proprio “Efficientamento energetico stadio R. Guidobaldi”.Un piccolo errore, magari ininfluente nella pratica dei fatti, ma che mi porta a farmi domande.La prima delle quali: perché la proposta è stata portata avanti dall’Ass. ai Lavori pubblici Chiarinelli e non dall’Ass. allo Sport Mestichelli?Perché questa anomalia, vista la natura stessa del finanziamento che è stato gestito dal Dipartimento per lo Sport, e visto che il suo intero iter è stato portato avanti durante la scorsa amministrazione, ed ottenuto ad agosto, proprio dal Settore Impianti Sportivi del Comune di Rieti?Perché lo Sport ed il Turismo Sportivo vengono definiti importanti da questa amministrazione, fondamentali per la crescita e lo sviluppo della nostra città, eppure, quando arriva il momento, chi è stato chiamato a rappresentare lo sport a Rieti non si fa carico - e in questo caso anche vanto - di presentare la proposta pertinente alla propria carica?Possono sembrare domande superflue, ma temo che sollevino temi che rappresentano la perfetta cartina tornasole della situazione in cui, da luglio dello scorso anno, versa lo sport nella nostra amata città.